“アレン様”ことタレント・アレンが3日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。現在直面している契約トラブルを明かした。同番組では、トランプのババ抜きで、ジョーカーをどこに置くかで分かる心理テストを実施。「端」「真ん中」「相手が取りそうなところ」「敢えて分かるように」という4つの選択肢から、アレン様は「無意識で端に置いてた」と、端を選んだ。そのテストは、遭