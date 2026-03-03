侍ジャパンの大谷翔平投手（３１＝ドジャース）が３日の強化試合・阪神戦（京セラドーム）に「１番・ＤＨ」でスタメン出場した。ＷＢＣ本番前最後の実戦とあって、先頭で打席に向かう?主役?の姿にスタンドの熱気は一気に高まった。だが、初回は阪神先発・伊藤将の初球カーブにバットを出して一ゴロ。３回一死二塁の好機では虎２番手・ラグズデールの１３２キロのカーブをとらえきれず二ゴロに倒れた。６回の第３打席で代打に佐