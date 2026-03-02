トヨタ自動車グループが進める豊田自動織機の株式非公開化に向けた株式公開買い付け（ＴＯＢ）で、トヨタなどは２日、１株１万８８００円のＴＯＢ価格を２万６００円に引き上げると発表した。価格の低さを理由に反対していた米投資ファンドが応募する意向に転じ、ＴＯＢは成立する公算が大きくなった。ＴＯＢ期間は２日が期限だったが、１６日まで延長し、９日までにＴＯＢ価格を引き上げる。トヨタなどによる買収総額は昨年６