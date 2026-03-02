アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受けて、国内の金の取引価格が急騰しています。【映像】取引価格が急騰している金午前9時半に発表された金の国内小売価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売り価格は、1グラムあたり2万9865円でした。先週末の同じ時間に発表された価格と比べて一気に1131円上昇しました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受けて安全資産の金が買われたとみられます。（ANNニュー