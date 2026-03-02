首都圏を中心に高値圏での推移が続くマンション価格。「バブルの再来か、それとも天井か」。市場の先行きに不透明感が漂う中、不動産市場の底流では、これまでとは明らかに異なる構造的な地殻変動が起きています。かつてマンション開発の最前線に立ち、現在は投資家として市場を俯瞰する筆者は、「供給側の制約」こそが価格を下支えする真の要因だと指摘します。建築費の高騰、用地取得の激化、そして進む二極化。不動産投資が「誰