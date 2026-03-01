村重杏奈が「見ると落ち込んでしまう」存在として、同じ年のアーティスの名前を挙げ、その理由を赤裸々に語る場面があった。【映像】村重杏奈が見ると“落ち込む”アーティスト2月25日（水）放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）では、森香澄、村重杏奈、田中美久、トンツカタン森本晋太郎の4人による「乗り遅れちゃった報告会」企画が展開。世間で流行しているのにうまく波に乗れなかった数々のブームや話題につ