村重杏奈が「見ると落ち込んでしまう」存在として、同じ年のアーティスの名前を挙げ、その理由を赤裸々に語る場面があった。

【映像】村重杏奈が見ると“落ち込む”アーティスト

2月25日（水）放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）では、森香澄、村重杏奈、田中美久、トンツカタン森本晋太郎の4人による「乗り遅れちゃった報告会」企画が展開。世間で流行しているのにうまく波に乗れなかった数々のブームや話題について語り合う本音トークが繰り広げられた。

番組後半、森本が“オーディション番組”に乗り遅れたと発表。オーディション番組を観ている森は「報われなかった子を応援するのが好き」「自分の人生では感じられない挑戦を見届ける」、田中は「オーディションを観ることで曲の深みが増す」とそれぞれ持論を展開。

一方、オーディション番組を観ていない村重は「ちゃんみなと同じ年なんですけど、ちゃんみなの言葉が刺さりすぎて、こんなこと言える同い年がいるんだって、落ち込むんですよ」と語った。森から「観ていないですよね？」とつっこまれるも、「ちゃんみながヤバいことはわかってる」と発言し、スタジオは共感と笑いに包まれた。