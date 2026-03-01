1日未明、八代市の国道で高校生2人が乗るバイクが転倒し、1人が死亡、もう1人が意識不明の重体となっています。事故があったのは、八代市萩原町の国道3号です。警察によりますと、1日午前0時30分ごろ、八代市中心部に向かって走行していた2人乗りバイクが転倒しました。 2人はいずれも八代市に住む16歳の高校生で、頭を強く打ち病院に搬送されましたが、川粼龍葵さん（16）が死亡、もう1人の少年（16）が意識不明の重体と