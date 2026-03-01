「女流棋士としての使命を全うしようとすれば、2人目の妊娠を諦めなければならない」昨年12月10日、将棋関係者の間に、大きな衝撃が走った。大阪弁護士会館で女流棋界の第一人者・福間香奈女流五冠（33）が記者会見に臨んだのだ。彼女が願ったのは、女流棋士の妊娠・出産時期における対局規定の変更だった。なぜ彼女は一人で将棋界の問題を世間に投げかける必要があったのか？福間は12歳でプロデビューし、これまで女流タイトルを