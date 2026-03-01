ブカヨ・サカが両親からの手紙に涙イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属するイングランド代表FWブカヨ・サカは、2月19日にクラブとの新契約を締結した。週給30万ポンド（約5700万円）の5年契約でチーム最高給の選手となり、ミケル・アルテタ監督率いるチームの絶対的な柱としての地位を固めている。英紙「デイリー・メール」は、契約直後に両親から届いた手紙を読み上げたサカが「言葉を失い、涙を流した」と、その感