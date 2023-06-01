【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 Xにて、新たに発表されたNintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウィンド/ウェーブ」の初期ポケモン「ポムケン」がトレンド1位を獲得している。 トレンドで話題になっているポストには、「立つのか」「立つな」などのコメントが寄せられており、「ニャオハ立つな」というネットミーム関連のコメン