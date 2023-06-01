「ポケモン風波」新御三家「ポムケン」がXトレンド1位。発表早々「立つな」言われる激カワこいぬポケモン
【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始
Xにて、新たに発表されたNintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウィンド/ウェーブ」の初期ポケモン「ポムケン」がトレンド1位を獲得している。
トレンドで話題になっているポストには、「立つのか」「立つな」などのコメントが寄せられており、「ニャオハ立つな」というネットミーム関連のコメントと思われる。また、イヌ・ネコ型などのポケモンが人型になることがあるなかで、動物型のポケモンが人型になることを純粋に危惧するファンのコメントでもあるだろう。
それと同時に「ポムケン」の見た目の愛くるしさからすでに人気が高いようだ。こいぬポケモンということで、自分の飼っている小型犬の画像などを投稿している人も見受けられる。【【公式】『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』1st Trailer】 【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】
ポムケン- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) February 27, 2026
冒険の最初のパートナー
無邪気でフレンドリーな
こいぬポケモン
発熱器官になっている肺によって、首の下がうっすら光っているみたいです🔥#ポケモンプレゼンツ #ポケモン風波 pic.twitter.com/1fynOJ1HnJ
