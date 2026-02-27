【UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 2−0 ズリニスキ・モスタル（日本時間2月27日／セルハースト・パーク）【映像】「鬼パス」を手懐けた瞬間クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、高速パスを足下に収める上手さ、密集地帯で当たられてもボールを失わない強さを披露。元日本代表のレジェンドも感嘆した。クリスタル・パレスは日本時間2月27日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグの決勝トーナメントプレ