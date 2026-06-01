「ケアマネージャーを刺した。これから自分も刺す」と通報川口市きょう午後、埼玉県川口市の住宅で、ケアマネージャーの女性とこの家に住む男性が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。【写真を見る】「ケアマネージャーを刺した。これから自分も刺す」と通報埼玉・川口市の住宅でケアマネ女性と住人の60代男性が死亡男性は利用者の息子か警察によりますと、きょう午後3時すぎ、川口市飯