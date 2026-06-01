演芸番組『笑点』（日本テレビ系）の公式Xアカウントは5月31日、投稿を更新。意味深な投稿が憶測を呼んでいます。【写真】『笑点』公式Xの意味深投稿「え！？笑点最終回！？」同アカウントは、同日放送の「笑点60周年スペシャル」を告知。「60年間おつかれさまです」という言葉と共に、6代目座布団運びの山田隆夫さんが大量の座布団を運ぶ意味深な画像を公開しました。X上では、この投稿がさまざまな憶測を呼ぶことに。ファンから