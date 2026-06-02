不二家は6月12日から、日本橋の老舗和菓子店「榮太樓總本鋪」とコラボレーションしたスイーツ2品を期間限定で発売する。いずれも全国の不二家洋菓子店で取り扱う。今回発売するのは、ミルキー発売75周年を記念した“和洋折衷”スイーツ。「日本橋榮太樓の黒みつ使用 ミルキーティラミスケーキ」と、「日本橋榮太樓のつぶあん使用 ミルキー窯焼きダブルシュークリーム」の2品をラインアップする。〈「和菓子の日」にちなんだコラボ