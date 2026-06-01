立教大でプレーした三河吉平投手（24）が、MLBのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことが5月31日（日本時間6月1日）に明らかになった。一度は野球の道を諦め、IT企業・サイバーエージェントに就職したものの、わずか1年で辞め、夢への再挑戦を決意。大学時代のスランプも乗り越え、最速156キロ右腕として復活した三河に、MLB挑戦への思いを聞いた。【映像】156キロ右腕に成長した三河吉平（現在の様子）三河は高校野球の強