5月31日、国民的アイドルグループ・嵐が、東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『WE ARE ARASHI』」の最終公演を開催。同日をもって、嵐としてのグループ活動を終了した。約3時間、全33曲を歌いきり、26年半にわたる活動に終止符を打った嵐。現地組に加え、有料配信でライブを観ていた層も多く、Xではハッシュタグ「＃WeareARASHI」が世界トレンド1位を独占し、大きな反響を呼んだ。いっぽう、人気のあるライブ