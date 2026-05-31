◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が先発出場。前半14分にDF伊藤洋輝(27＝バイエルン)と交代した。交代時には両チームの選手が花道を作るなど異例の光景が見られ、功労者を最大限にねぎらった。吉田は主将マークを着用し、3バックの中央で