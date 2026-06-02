2日朝、秋田市河辺和田で人らしきものが倒れていてクマがいるという通報がありました。クマによる人身被害の可能性があり、警察が調べています。警察によりますと、2日午前7時20分ごろ、血のついた衣服の近くに人らしきものが倒れていて、そばにはクマがいるという内容の通報がありました。通報者の家族の高齢の女性が、秋田市河辺和田字岡村にある畑で作業をしていて、姿が見えなくなくなったことから確認したところ、倒れている