2025年、宮城・石巻市で市から配布された殺虫剤を誤って飲んだとみられる高齢男性が死亡していたことが分かりました。石巻市によりますと2025年6月、当時87歳の男性が死亡しているのが見つかりました。男性の自宅からはペットボトルに入った殺虫剤が見つかっていて、誤って飲み込んだとみられています。一方、2025年7月には、配布された殺虫剤を当時3歳の子供が誤って飲み、救急搬送されたということです。石巻市では希望する町内