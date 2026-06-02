三重県菰野町の複数の議員が、職員らに繰り返し大声で怒鳴るなどのパワハラ行為をしていた疑いがあることが分かりました。 【写真を見る】複数議員が職員らに大声で怒鳴るなどのパワハラか 不適切なあだ名や｢覚悟しとけよ｣などの発言も… 一部の議員からは｢納得いかない点もある｣ 三重･菰野町【独自】 関係者によりますと、菰野町では去年４月にハラスメント防止に関する条例が施行されたことを受けて職員らにアンケートを