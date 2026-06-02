社民党の福島瑞穂党首らが2026年6月1日にXを更新し、国会前の抗議運動の警備について警視庁に抗議と申し入れを行ったことを報告した。「国会前へ行くのに遠回りをさせられたりする」国会前の抗議運動については、中道改革連合の有田芳生衆院議員がXなどでたびたび「過剰警備」を指摘。また、デモ参加者らからも警察の交通誘導などに対して批判の声が上がっていた。福島氏はXで、「国会前警備に関する申し入れで有田芳生さん、山添