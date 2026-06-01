平成初期にキャッチーなテーマソングで一世を風靡した「鉄骨飲料」が、30年以上の時を超えて令和に奇跡の復活を遂げます。サントリービバレッジ＆フード株式会社は、平成元年（1989年）に発売され社会現象を巻き起こした「鉄骨飲料」を令和版へと進化させ、6月2日より全国のローソン店舗にて先行販売を開始します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■新たに「亜鉛」を配合日常の水分補給に嬉しい500mlペッ