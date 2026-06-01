怨嗟の言葉が約20年の時を経て脳裏をよぎった。「法律が許してくれるならば、この手で刺したい」歌手・島倉千代子が2005年に自著の出版会見で語ったこの苛烈な言葉は、天真爛漫な彼女のイメージとあまりにかけ離れていた。刺したい相手とは誰か。巨額の借金を背負わせた者か、金を騙し取っていたあくどい興行関係者か。会見では名前は明かされなかったが巷間で囁かれたのは当時、視聴率の女王として持て囃されていた占い