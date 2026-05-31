「デビューから取材を始めて26年。現場で会えば、いつも必ず向こうから声をかけてくれる。私たち取材者への気遣いも変わらず、距離感はずっと同じでした。こんなに変わらない人たちはいない。本当のスターだと思います」そう語るのは、芸能リポーターの駒井千佳子さん（60）。嵐は’99年9月15日、ハワイのクルーズ船上でデビュー記者会見を行い、駒井さんが初めて取材したのはデビューシングル『A・RA・SHI』発売日の同年11月3日。