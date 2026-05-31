5月30日、「Mr.Children」のツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park“』の大阪城ホール公演が開催された。しかし、その公演が途中で中止されたことが公式サイトで報告され、衝撃が広がっている。「同ツアーは、4月4日の千葉公演からスタート。全国を回り全26公演が開催される予定になっています。チケットは全公演ソールドアウトとなっており、その人気ぶりを伺わせていました」（芸能プロ関係者）同日公式サイ