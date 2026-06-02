元テレビ朝日社員の玉川徹氏は2日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組は、6月1日から始まった医療機関での診療報酬引き上げで、患者の負担増になり、また一部でキャンセル料の徴収も始まった話題を特集。玉川氏は、予約料をとっている約900の医療機関で始まったキャンセル料の徴収について「ようするに、お金持ち用の病院ってことですか」と、率直な物