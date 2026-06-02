台風6号は2日夜にかけて暴風域を伴ったまま九州南部にかなり接近する見込みです。奄美や九州南部では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれもあり、暴風や土砂災害などに厳重な警戒が必要です。台風が接近している鹿児島県志布志市から様子を伝えます。太平洋に面した志布志湾では普段、初日の出を見るために多くの人が集まるような絶景が広がっているのですが、曇り空や雨風でほとんど見えません。波も荒れ