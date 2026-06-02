「ジャングリア沖縄」の運営で苦戦が続く、マーケティング支援企業「刀」。同社がはじめて手がけたテーマパーク「ネスタリゾート神戸」で過去に2件の人身事故が起きていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】アナウンサーの被害者が出ていたネスタ森岡氏（刀HPより）「ネスタはジャングリアの“前哨戦”」神戸市から車で北へ40分。大自然に囲まれたテーマパーク「ネスタリゾート神戸」（以下、ネスタ）。ホテルやプー