北朝鮮による日本人拉致問題は、長年にわたりこう着している。この問題を語るとき、あまり語られない現実がある。政府認定で未帰国の拉致被害者12人の現在の年齢だ。9人が70代を超えており101歳の人もいる。北朝鮮の平均寿命などのデータに照らせば、極めて厳しい健康状態にいるのは間違いない。 5月30日、北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める「国民大集会」が開かれた。出席した高市早苗首相は解決への決意を述べたが、