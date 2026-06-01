◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。スポーツ報知評論家で、元日本代表ＭＦの北澤豪氏が森保一監督が後半３５分、レフェリーに猛抗議したシーンを解説。決勝ゴールが生まれるきっかけになったと指摘した。＊＊＊＊＊