きのう、埼玉県川口市の住宅で男女2人が血を流した状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、この住宅で90代の母親と暮らす息子が訪問してきたケアマネージャーの女性を刺し、自らも刺したとみて捜査しています。きのう午後3時すぎ、川口市飯原町の住宅から「ケアマネージャーの女性を刃物で刺した。これから自分のことも刺す」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、この家に住む60歳の息子とケアマ