700万円以上の支出厚生労働省によると、高齢者の単独世帯は今や903万世帯と過去最多となっている（令和6年調査）。そんな世相と歩調を合わせるように伸びているのが「孤独死保険」だ。【写真】「火葬待ち」も新たな問題に…「2か月以上」の長期保存も可能な「遺体安置冷蔵庫」のスゴイ中身一般に、高齢の単身者になると、民間の賃貸住宅は借りにくくなる。高齢者の4人に1人が賃貸住宅への入居を断られた経験がある、とのデータ