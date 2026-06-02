パ・リーグ最下位の楽天は、交流戦が始まってから1つも白星を挙げられていない。5月24日のロッテ戦、課題の打線が初回に先発・ロングを攻め立て初回に8点を奪い、8−5で勝利。連敗を5で止めて、弾みをつけて交流戦といきたかったが、交流戦が始まってからも苦しい戦いが続く。5月30日のヤクルト戦で7点を奪ったが、26日の中日戦から0点、2点、1点、2点、7点、1点と30日のヤクルト戦以外は3点以上奪えていない。交流戦のチー