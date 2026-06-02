福島市で工場の敷地内にクマが現れ、従業員など4人が襲われけがをしました。クマは逃げていて警察などが警戒を続けています。【映像】クマが現れた工場（現場周辺の様子）遠藤百恵記者「クマによる被害が発生したのは、車通りが多く住宅地が広がる場所です」午前6時半ごろ、福島市笹木野にある工場の敷地内で「クマが出て従業員が襲われた。クマは北側に逃げた」と警察から消防に情報が入りました。20代と60代の男性従業員2