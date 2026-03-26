[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]偉大なレジェンドに贈られた盛大な花道は、伝統の「背番号22」を正式に引き継ぐ継承セレモニーでもあった。日本代表復帰を果たしたDF吉田麻也(LAギャラクシー)は1試合限定招集されたキリンチャレンジカップ・アイスランド戦後、報道陣を前に「22番は今日からトミのものです」と高らかに宣言。大切に育ててきた後輩のDF冨安健洋(アヤックス)に自らの代名詞を受け継ぎ、熱