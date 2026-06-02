「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が1日夜、Xを更新。米国とイスラエルによるイラン攻撃に端を発した中東情勢の悪化を受けたナフサの供給不安について、「『自分を肉屋だと勘違いして肉屋を応援する豚』が増えた」と指摘し「おいらは豚肉になりたくないので正しい情報が欲しい派」とつづった。6月1日には、日本製紙やガラス大手のAGCなどさまざまな企業が中東情勢の悪化を受けた商品の値上げを発