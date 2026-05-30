レストランなどでメニューを注文するとき、タブレットやスマホを使うケースが増えているのではないでしょうか。お店が用意したタブレットがテーブルに置かれているなら、それを使いますね。でもタブレットがなく、自身のスマホでQRコードを読み取って注文するお店もあります。そんなお店について、こんな投稿がありました。『QRコードから注文させる飲食店が苦手。席について「QRコードから」と言われたら、注文せずに店を出たいく