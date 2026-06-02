警察などによりますと、2日朝、神奈川県真鶴町の浜辺や海岸で女性3人が倒れるなどしているのが見つかり、いずれも死亡が確認されました。2日午前6時ごろ、「海に女性が浮いている」と通報があり、警察が駆けつけると、真鶴半島の「琴ヶ浜」の浜辺に女の子とみられる女性2人が倒れているのが見つかり、また、近くの「真鶴港」で、成人とみられる女性1人が海面に浮いているのが見つかったということです。女の子とみられる1人はその