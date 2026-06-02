＜2日（火）の天気＞台風6号は正午現在、屋久島の西にあり、奄美地方〜九州が強風域に入っています。台風は夜には四国沖へ進み、翌朝にかけて東海〜関東南岸を足速に進む予想です。午後は、西日本の太平洋側を中心に大雨や暴雨に警戒が必要です。台風周辺の東風が回り込んでぶつかる地域、九州や四国の南東斜面で特に雨脚が強まりそうです。■線状降水帯発生予測鹿児島県と宮崎県では、夕方にかけて高知県と徳島県では、2日夜から3