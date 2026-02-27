おじいちゃんの隣をゆっくりと歩くワンコ。気遣うような行動はまるで見守り隊…！？尊すぎるふたりの姿が話題を呼び、投稿には「優しいね」「可愛くてたまりません」「おじいちゃんが大好きなんだよね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：部屋の中を歩くおじいちゃん→犬が隣で『ゆっくり』と…あまりにも尊すぎる『ふたりの歩幅』】 おじいちゃんと同じペースで… TikTokアカウント「bomu_13」に