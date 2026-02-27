おじいちゃんの隣をゆっくりと歩くワンコ。気遣うような行動はまるで見守り隊…！？尊すぎるふたりの姿が話題を呼び、投稿には「優しいね」「可愛くてたまりません」「おじいちゃんが大好きなんだよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

おじいちゃんと同じペースで…

TikTokアカウント「bomu_13」に投稿されたのは、トイプードルの「ボム」さんとおじいちゃんの心温まる一コマ。ゆっくりゆっくり歩くおじいちゃんの横で歩幅を合わせるように同じペースで歩くボムさん。

おじいちゃんが立ち止まるとボムさんも止まる…息を合わせたかのような行動には『見守ってるね』とのコメントが相次いで寄せられるほど。同じ歩幅で、同じペースで寄り添うボムさんは、おじいちゃんを気遣っているのでしょう。

尊すぎるふたりの歩幅♡

そろりそろりと歩くおじいちゃんを気にするように、何度も顔を見上げるボムさん。その表情はどこか誇らしげで優しいものだったそう。『横にいるからね』と言わんばかりの仕草には、何だか目頭が熱くなります…！

焦らず、急がずに同じ時間を共有するおじいちゃんとボムさん…。尊すぎる「ふたりの歩幅」は、見た人の胸をポッとあたたかくしたのでした。

おじいちゃんを見守るボムさんの行動には「一緒に居たいし心配なんだね」「ステキなストーカー！」「可愛くてたまりません♡」などのコメントが寄せられました。

おばあちゃんとの微笑ましい日常

ボムさんとおばあちゃんの日常もご紹介！この日、おばあちゃんが食べるポップコーンを虎視眈々と狙うボムさん…。一挙手一投足を見逃すまいとずっと目で追っていたそう。

ちゃんとおすわりをし、時折きゅるんとした瞳でおばあちゃんを見つめるあざと可愛さも発揮。これには飼い主さんも「かわいこぶってる(笑)」と苦笑いだったとか。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒にいる時間が大好きなボムさんなのでした。

TikTokアカウント「bomu_13」には、ボムさんの微笑ましい日々が紹介されていますよ。気になった方は要チェックです♪

