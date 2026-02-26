ファッション通販サイト『ZOZOTOWN』が、名古屋で初めての実店舗をオープンしました。名古屋駅のKITTE名古屋に、3月8日までの期間限定で登場したZOZOTOWNのポップアップストア。「街」をイメージした店には、ZOZOのデータをもとに予想した17のブランドのトレンド商品が並び、QRコードをスマホで読み込んでサイトから購入できます。ZOZOの担当者：「お客さまとリアルな場でつながり、ファッションの楽