埼玉県飯能市の住宅で親子3人を殺害した罪などに問われた男の裁判で検察側は男に死刑を求刑しました。飯能市の斎藤淳被告は2022年12月、近くの住宅に侵入し、アメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさんと妻の森田泉さん、娘の森田ソフィアナ恵さんをオノでたたきつけるなどし殺害した罪などに問われています。検察側は26日の裁判で「落ち度のない3人に一方的に恨みを募らせた」「その無念さは察するにあまりある」