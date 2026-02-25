日本の家具市場で、2025年実績から2034年予測までを示した最新レポートが公開されました。市場規模は2025年に232億米ドル、2034年には302億米ドルに到達する見通しです。2026年から2034年にかけて年平均3.00%で成長するとされ、都市部の住環境や生活設計の変化を読み解く資料として注目されています。 IMARC Group「日本家具市場規模予測レポート2034年版」 2025年市場規模：232億米ドル2034年市場予