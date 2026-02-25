日本の家具市場で、2025年実績から2034年予測までを示した最新レポートが公開されました。

市場規模は2025年に232億米ドル、2034年には302億米ドルに到達する見通しです。

2026年から2034年にかけて年平均3.00%で成長するとされ、都市部の住環境や生活設計の変化を読み解く資料として注目されています。

IMARC Group「日本家具市場規模予測レポート2034年版」

2025年市場規模：232億米ドル2034年市場予測：302億米ドル予測期間CAGR：3.00%予測対象期間：2026年〜2034年

IMARC Groupは、市場調査と経営コンサルティングを手がけるグローバル企業です。

同社の「Japan Furniture Market Size, Share, Growth Report 2034」は、日本の家具需要を数量ベースで整理した市場分析レポートです。

今回の公表内容では、成長率だけでなく、素材・販路・用途の切り口まで含めて需要の変化を示しています。

市場成長を支える需要構造と商品トレンド

材料区分：5分類（金属・木材・プラスチック・ガラス・その他）流通チャネル区分：4分類（スーパーマーケット/ハイパーマーケット・専門店・オンラインストア・その他）最終用途区分：2分類（居住用・コマーシャル）地域分析区分：8地域

都市化の進行で住空間がコンパクト化し、省スペース家具や多機能家具の選択が進んでいます。

モジュール式ソファや折りたたみテーブルのような可変性の高い設計は、限られた面積で暮らしの機能を保ちやすい点が支持されています。

環境配慮の面では、再生木材やリサイクル金属などの素材選択が購買判断に入り、製造側も調達と生産工程の見直しを加速中。

高齢化の影響では、人間工学を意識した椅子や調節可能なベッドなど、使いやすさと安全性を両立した製品群の需要が拡大しています。

流通面ではオンラインチャネルの存在感が増し、比較検討のしやすさと品ぞろえの広さが購入行動を後押ししています。

居住用とコマーシャルの両需要を同時に追う構図になっており、商品企画は「省スペース」「サステナブル」「高齢者配慮」の三軸での最適化が鍵です。

家具はインテリア要素だけでなく、暮らし方そのものを設計する生活インフラです。

今回の予測値は、住宅・医療・教育・オフィスの各領域で、どの機能に投資が向かうかを見極める基礎データとして活用できます。

中長期の需要変化を先回りして読みたい人にとって、押さえておきたい市場レポートです。

【都市化と高齢化で需要が変わる注目分野！

IMARC Group「日本家具市場規模予測レポート2034年版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 日本の家具市場規模は2025年時点でどのくらいですか？

2025年の市場規模は232億米ドルです。

Q. 2034年の市場規模はどの水準まで予測されていますか？

2034年には302億米ドルに達すると予測されています。

Q. 2026年から2034年の成長率はどのくらいですか？

年平均成長率は3.00%です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都市化と高齢化で需要が変わる注目分野！IMARC Group「日本家具市場規模予測レポート2034年版」 appeared first on Dtimes.