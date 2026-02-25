ビルボードジャパンが発表する世界各国でヒットしている日本の楽曲ランキング（Global Japan Songs Excl.Japan）で、約34年前の92年5月に発売された槇原敬之（56）のミリオンセラー楽曲「もう恋なんてしない」がインドネシアのチャートを賑わせている。昨年12月19〜25日に集計されたチャートではなんと1位を獲得。その原因について、同社は「同曲のミュージック・ビデオ（MV）に映る槇原が、インドネシアの第7代大統領を務めた