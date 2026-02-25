お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が25日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。引っ越し手続きをめぐりいらだっていることを明かした。先週冬休みだった向井は、休暇に合わせて引っ越しを行ったことを報告。旅行で滞在していたニュージーランドから諸手続きを進めていたといい「水道をつなげる連絡とか、ガス何日に立ち会いでとか手続きを同時にやってたんですけど