スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手が23日、ミラノ・コルティナオリンピックを振り返りました。郄梨選手は今大会3種目に出場。現地時間10日のスキージャンプ混合団体では丸山希選手、小林陵侑選手、二階堂蓮選手と共に銅メダルを獲得し、ノーマルヒル13位、ラージヒル16位の成績を残しました。郄梨選手は当時17歳で挑んだ2014年のソチ五輪から4大会連続で五輪に出場。「4年というスパンを